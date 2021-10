Juventus-Roma, probabili formazioni: attesa la decisione per Abraham

JUVENTUS-ROMA, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

Juventus-Roma, match valido per l’8a giornata di Serie A, andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino domenica 17 ottobre alle ore 20.45. Arbitro di gara D. Orsato.

La Juventus ha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocate all’Allianz Stadium contro la Roma. Una nuova vittoria, domenica, contro la formazione giallorossa, potrebbe far diventare la Roma prima squadra contro cui la Vecchia Signora vince 10 gare di campionato in questo stadio. Tornando al presente, la Juventus ha vinto le ultime tre gare di Serie A e potrebbe ottenere quattro successi di fila nella competizione per la prima volta dal luglio 2020. Intanto gli uomini di Allegri occupano la settima posizione con 11 punti. Un po’ di problemi per la formazione per l’allenatore toscano, visto che due attaccanti importanti sono ai box: Dybala e Morata. Poi c’è Rabiot, il quale è risultato positivo al Covid-19.

La Roma ha perso ben nove trasferte di Serie A nel 2021, quest’anno l’andamento non sembra cambiare: 2 sconfitte in trasferta subite. I capitolini sono arrivati alla pausa con il quarto posto in tasca a 15 punti dopo il successo contro l’Empoli. Nessun pareggio per i giallorossi in questo inizio campionato. La formazione di José Mourinho ha collezionato cinque vittorie e 2 sconfitte. E anche uno tra gli attacchi più prolifici della Serie A: 16 gol messi a segni, soltanto 8 quelli subiti in 7 gare già disputate.

Sono 174 i precedenti in Serie A tra Roma e Juventus, con 41 vittorie giallorosse, 50 pareggi e 83 successi bianconeri. In casa bianconera, i capitolini hanno vinto appena 9 volte, a fronte di 21 pareggi e 57 vittorie della Juventus. Da quando i bianconeri giocano allo Stadium, hanno perso solamente una sola volta contro la Roma in casa: 8 successi in campionato e 2 in Coppa Italia, per un totale di 11. La Roma dovrà fare ancora a meno di Spinazzola e Smalling. In dubbio resta Abraham.

Juventus-Roma, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Kean, Chiesa. All. Allegri.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Dybala, Morata, Rabiot

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Abraham, Smalling, Spinazzola