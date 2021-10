La decima giornata di Serie A è un turno infrasettimanale che vede la formazione di Allegri impegnata in casa contro il Sassuolo. I bianconeri arrivano da un pareggio molto discusso contro l’Inter e con una classifica non alla propria altezza. C’è necessità di fare punti. Per Juventus-Sassuolo, le condizioni dei bianconeri non destano preoccupazioni. Per la formazione, però, il tecnico dovrà cambiare qualcosa per ottenere di più.

Juventus-Sassuolo, le condizioni dei bianconeri

In vista del turno infrasettimanale, dopo il match di San Siro, i bianconeri sono tornati subito a lavoro. Il Sassuolo è vicino. Questa mattina alla Continassa allenamento per tutti, anche se differenziato. Allegri ha diviso il gruppo in due parti: scarico per chi è sceso in campo ieri a S.Siro, mentre per il resto del gruppo seduta tecnica con esercitazioni per reparto in fase di possesso palla, situazioni di ripartenza veloce e partitella finale.

Durante la sfida contro i nerazzurri è uscito Bernardeschi per un problema fisico. Dall’infermeria arrivano buone notizie. Nessuna lesione capsulo-legamentose, la spalla ha subito soltanto una lieve distorsione. Anche Moise Kean non ha subito gravi conseguenze, l’attaccante ha solo un lieve affaticamento muscolare. A breve sarà a disposizione. Per il Sassuolo verranno valutati domani. Per il resto, Allegri avrà a disposizione tutto l’organico. Con Dybala in piena forma ritrovata, l’allenatore toscano avrà solo l’imbarazzo della scelta.