Kessié verso la Spagna? Duello spagnolo per l’ivoriano

Il contratto di Franck Kessié con il Milan ha scadenza 30 giugno 2022. Al momento il rinnovo è in Stand-by e le squadre che hanno puntato l’ivoriano sono tante. Tra queste ci sono le due spagnole: Barcellona e Real Madrid. Voci che fanno pensare a Kessié verso la Spagna.

Kessié verso la Spagna: nel mirino di Barça e Real

L’addio dell’ex Lilla sarebbe una nuova perdita di qualità del nostro calcio. Il Milan dovrebbe lavorare affinché l’ivoriano non lasci l’Italia. FC Barcelona e Real Madrid sono già a lavoro, stanno preparando una nuova battaglia di mercato in vista delle future finestre di trasferimento. Il centrocampista ivoriano, Franck Kessié, 24 anni, è una delle opportunità a parametro zero più interessanti del prossimo mercato estivo.

Il Milan farà sicuramente tutto ciò che è in suo possesso per trattenere il centrocampista a Milanello, ma dalla Spagna sembrano essere sicuri. La notizia arriva da Ok Diario, secondo il quale è in arrivo un Classico per Kessié. Indipendentemente da ciò, questo talentuoso calciatore ha molti diversi club-fan. Infatti, l’ivoriano, è anche nella lista degli acquisti di Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea e Manchester City. Tutte società che sperano di anticipare le altre per ingaggiare Franck. Inizia una missione difficile per il club di Via Aldo Rossi quella di provare a far rinnovare il giocatore e non farselo soffiare via da