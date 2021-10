Il prossimo calciomercato prevede la scadenza di contratto di numerosi big. Anche in Italia ci sono diversi giocatori che andranno in scadenza. La Roma si unisce alla corsa per l’attaccante italiano: Insigne. Uno dei giocatori più osservato negli ultimi mesi. Il bomber del Napoli, anche grazie agli Europei è rientrato nel mirino di tante società.

Lorenzo Insigne sarà uno dei grandi protagonisti del calciomercato estivo 2022 se non dovesse rinnovare con il Napoli. La scadenza del contratto è vicina e non ancora c’è un’intesa tra le due parti. Per ora le trattative restano alquanto stagnanti per quanto riguarda un suo possibile rinnovo e permanenza allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nelle ultime ore, un giornalista della RAI, Ciro Venerato, ha dichiarato che nella corsa per Insigne, oltre all’Inter si è inserita anche la Roma. Sicuramente il club di Aurelio De Laurentiis proverà a trovare una strategia per trattenere il suo “scugnizzo“, ma le squadre che si sono fatte avanti sono tante, non solo le due italiane.

Lorenzo Insigne è rientrato nel mirino anche di grandi club europei: Atletico Madrid, Barcellona e Manchester United. Il 30enne di origini napoletane è cresciuto nel club partenopeo, per poi passare a Cavese (2010); Foggia (2010-2011); Pescara (2011-2012) tornando poi a Napoli nel 2012. Quasi 10 anni con la maglia azzurra, cono la quale ha segnato oltre 300 gol.