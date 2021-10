Lazio-Inter, probabili formazioni: Inzaghi attende i sudamericani, Sarri ritrova Immobile

LAZIO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI – SERIE A –

Il primo big match dell’ottava di campionato è Lazio-Inter. Una gara importante per entrambe le formazioni che cercano continuità nella vittoria e soprattutto di non perdere di vista il Napoli in classifica. Il fischio d’inizio all’Olimpico di Roma è alle 18 di sabato 16 ottobre 2021. La gara verrà arbitrata da Irrati M.

La Lazio di Sarri ritrova due giocatori importanti per la sfida di sabato: Immobile e Zaccagni; allo stesso tempo perde Acerbi per squalifica (due turni). Al centro della difesa, al suo posto, ci sarà Patric molto probabilmente. Lo spagnolo è in vantaggio su Radu per affiancare Luiz Felipe, mentre a destra c’è il solito ballottaggio Marusic-Lazzari. Reina verrà confermato tra i pali, così come Hysaj quarto a sinistra. Per il centrocampo non dovrebbe avere dubbi: Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, mentre davanti tra Felipe Anderson e Pedro ci sarà Immobile.

L’Inter, con la prima di Simone Inzaghi come ex, aspetta il rientro dei sudamericani, ma il tecnico piacentino ha già pronta l’alternativa in caso di sorprese. Inzaghi potrà contare su Sensi, che finalmente rientra dall’ennesimo problema muscolare. Correa sta recuperando dall’affaticamento. In avanti, con Dzeko, è ballottaggio tra Perisic, che a sinistra verrebbe sostituito da Dimarco, e Calhanoglu che lascerebbe il posto di mezzala a Gagliardini. La difesa non concede sorprese: Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti a Handanovic. Dumfries, Barella e Brozovic sulla linea mediana.

Lazio-Inter, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. All.: Sarri

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij ,95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. All.: Inzaghi

Arbitro: Irrati