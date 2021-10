Lazio, le scuse di Acerbi non bastano: “Fatti un bagno d’umiltà”

“Ho sbagliato, ho fatto due cazz… – ha scritto Acerbi sui social -. Chiedo scusa a tutti: ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene“. Questo è il testo social del difensore biancoceleste dopo l’espulsione rimediata contro il Bologna in Serie A e le offese all’arbitro. Un gesto che non appartiene al carisma e alla leadership del centrale. Il difensore laziale però, da un po’, è sempre più nel mirino delle critiche. Dal post lockdown Acerbi è uno dei giocatori che non è più riuscito a ritrovare la sua consueta continuità di rendimento, alternando buone prestazioni a partite sottotono. Ora il brutto gesto che non ha fatto felice i tifosi, molto critici nei suoi riguardi.

I tifosi duri con Acerbi: “Se non ti appartiene non lo fai”

A volte le scuse non bastano. Nella partita contro il Bologna, la Lazio ha deluso per atteggiamento, spirito, mentalità. In campo non si è visto niente se non arroganza e nervosismo. Per questo i tifosi biancocelesti, che nell’ultima settimana avevano celebrato la squadra per le vittorie contro Roma e Lokomotiv Mosca, si sono arrabbiati. Con il risultato già compromesso (si era sul 3-0) è arrivata anche l’espulsione (rosso diretto) di Acerbi, uno dei leader della squadra, che ha rivolto un brutto gesto all’arbitro e che ora dovrà saltare per lo meno la sfida all’Inter dell’ex Inzaghi. Il difensore ha chiesto scusa, ma a molti tifosi non basta.

Sotto al post Twitter del difensore, i tifosi si sono scatenati. Un utente scrive: “Damme retta è un anno che te lo scrivo, fatti un bagno di umiltà,piedi per terra così servi a poco!!“. C’è chi rincara la dose: “Ciclo finito amico. Spiace ma non giochi una partita degna di essere chiamata tale da febbraio 2020. Ti senti arrivato? Non hai più stimoli? Comprensibile ma alza la mano e dillo“. E ancora: “Se lo hai fatto, ti appartiene! Quello che nn mi appartiene nn lo faccio mai e nn lo dico mai (volgarità e bestemmie)” con relativa risposta: “Già. Ste scuse sono un po’ monche. Così sta dicendo “non è colpa mia ma è stato il momento”.

Però c’è anche chi sostiene Acerbi e capisce il momento: “Leone, da te non me l’aspettavo. Ma rimani un grande. Siete una bella squadra e avete un grande mister. Non sprecate questa occasione. Dovete solo crescere mentalmente. Tutti. Non solo tu. Più grinta e non mollate”. “Capita, non abbatterti. Sei un a persona seria e un ottimo professionista, ora però vogliamo vedere un cambiamento radicale da parte di tutti, date un senso a questa stagione, vi prego“.

E infine c’è chi ironizza in vista della sfida tra Inter e Lazio. Ecco cosa scrive un tifoso interista: “Non è mai facile ammettere le proprie colpe. Eri e sei sempre un Signore. Respect ! Ok Se ora vuoi sfogare la tua comprensibile rabbia in allenamento sulle gambe di Milinkovic ti si ringrazia anche (Si scherza eh?)“.