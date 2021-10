Mercato Juventus: due nomi in entrata a due in uscita

In casa bianconera si inizia a pensare ai prossimi acquisti e alle prossime cessione. Due sono gli obiettivi del mercato Juventus. Se Ramsey e McKennie dovessero andare via a gennaio, Cherubini ha già in mente i sostituti. Si pensa, infatti, a Vlahovic e Tchouameni.

Mercato Juventus: ipotesi Vlahovic e Tchouameni

La Juventus è lungimirante, se è vero che il mercato di gennaio è ancora lontano, è pur vero che bisogna cominciare a pensare su chi puntare. Il dg Cherubini deve iniziare a pensare a come sostituire le partenze di Ramsey e McKennie. Uno dei due, infatti, farà le valigie, l’addio più probabile è quello del del gallese, probabilmente già da gennaio. In questa situazione, dato che la Juventus acquista dopo una cessione, è necessario cominciare a guardarsi intorno. I nomi che fanno gola ai bianconeri sono Vlahovic della Fiorentina e Tchouameni del Monaco.

Il serbo sembra l’opzione più possibile, Vlahovic non ha rinnovato con i Viola, con il contratto che scade il 30 giugno, la Juventus potrebbe aspettare l’estate e prendere il giocatore a parametro zero. Situazione più difficile per Tchounameni, in quanto il Monaco non ha molta intenzione di cederlo. Tutti e due i calciatori rientrano nei parametri della Juventus, sia per il progetto tecnico di ringiovanimento sia per gli stipendi. Entrambi sono giovani, classe 2000, ed entrambi sono economicamente abbordabili.