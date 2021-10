Milan, è Lucca-mania: a lavoro per il talento del Pisa

Non è passato inosservato neanche per la società di Via Aldo Rossi il giovane talento del Pisa: anche al Milan è Lucca-mania. L’attaccante della società toscana è uno dei talenti rientrati sotto osservazione negli ultimi mesi da tante società di calcio.

Milan, è Lucca-mania: si studia la strategia per prelevare l’attaccante dal Pisa

Negli ultimi mesi il giovane toscano è diventato l’avanguardia della moda in Italia. Il calciatore del Pisa, che milita in Serie B, ha segnato già 6 gol e un assist in 7 partite con la sua squadra nerazzurra e, allo stesso tempo, deliziando anche le squadre di massima serie. Lo scorso 7 settembre ha fatto anche il suo esordio con la Nazionale Under 21 nella gara contro il Montenegro.

L’attaccante, arrivato quest’estate dal Palermo, potrebbe essere prelevato nel prossimo calciomercato da qualche big. Il primo club di Serie A a puntare il giocatore è stato l’Inter con Beppe Marotta. Il Milan si è messo in fila, ma spera di superare tutti e portare il talento nato a Moncalieri a Milanello. I rossoneri si sono interessati all’attaccante per portare più giovani titolari nella linea offensiva che ha giocatori con un’età media di 37,5 anni.

Il Pisa non ha intenzione di lasciar andare prima di giugno il suo bomber e, al momento, chiede 10 milioni di euro. Questo il prezzo del cartellino di Lorenzo Lucca.