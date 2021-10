Milan, Pioli ha fatto 100 e ha risvegliato il Diavolo

Al Milan Pioli ha fatto 100. Sono 100 le gare del tecnico sulla panchina del club sette volte campione d’Europa. Dopo un periodo buio per la società, è anche grazie al tecnico di origini emiliane che il Milan è tornato competitivo.

Un lavoro sensazionale quello che ha fatto e che continua a fare Stefano Pioli alla guida del Milan. Con la sfida di Bologna, l’ex Fiorentina ha messo il centesimo sigillo sulla panchina del Diavolo. Il tecnico ha accumulato la non trascurabile cifra di 56 vittorie; subendo 19 sconfitte, mentre ha firmato un pareggio in 25 puntate. Alcuni dati che mostrano il suo buon lavoro a San Siro non è finito qui. L’esordio è arrivato il 20 ottobre 2019, 2-2 contro il Lecce; l’ultima è un rocambolesco 4-2 al Bologna. Si attende una vittoria in Champions League, in quello che è uno dei gironi più difficili.

La scorsa stagione il Milan ha conquistato la qualificazione alla Champions League. In questo momento sta disputando la fase a Gironi che, purtroppo, non va. Un ritorno in Europa amaro, ma non è ancora detta l’ultima parola, i rossoneri potrebbero ancora centrare il passaggio di turno.

Il Milan dovrà fare attenzione, il contratto con il tecnico scade il prossimo 30 giugno 2022, il rinnovo non è stato ancora firmato né cercata un’intesa. Considerando i numeri, difficilmente la società avrà intenzione di puntare su qualche altro allenatore. Nei piani del club c’è anche il rinnovo con Pioli.