Mourinho rinnovo di Pellegrini Roma, dà stabilità alla squadra

Josè Mourinho si è espresso sul rinnovo di Pellegrini alla Roma, in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli. Ha inoltre dichiarato: “Il rinnovo di Lorenzo è la decisione giusta per entrambi, è importante questo tipo di stabilità” e poi ha continuato dicendo: “Io starò qui per tre anni, lui è qui per restare e per aumentare il nucleo italiano con Mancini e Cristante. Siamo insieme, lavoriamo insieme e arriveremo dove vogliamo arrivare con tranquillità“.

Il rinnovo di Pellegrini durerà fino al 2026 con uno stipendio di quasi 4 milioni. Il contratto sarà senza clausola rescissoria, la clausola attuale era di ben 30 milioni fino a luglio 2021. Mentre per quanto riguarda i bonus e i diritti d’immagine stanno ancora trattando.

Sul contratto il giocatore aveva detto: “Contratto ultimo dei miei pensieri. Sono legato alla Roma.” E anche il General Manager Tiago Pinto aveva detto: “Il rinnovo? Più legato di così è difficile. Adesso c’è una partita importante, il contratto ora è l’ultimo dei miei pensieri. Sono legato da sempre alla Roma, è questo quello che conta“.

Mourinho rinnovo di Pellegrini Roma sullo stop per le Nazionali

“Eliminare la passione per le nazionali non sarebbe la soluzione, ma non capisco come in Sud America si giochi giovedì sera che per noi in Europa è venerdì mattina, pensavo fosse finita questa storia. Al rientro tra noi e la Juve avremo Vina, Bentancur e Cuadrado che giocheranno venerdì in Brasile e si poteva evitare. Un’altra cosa che penso si poteva cambiare è il fatto di chiamare 30 giocatori e poi molti di loro non giocano, a quel punto meglio che restino nei club.”