Napoli-Torino: le probabili formazioni. Domenica 17 ottobre verrà disputato il big match tra i partenopei e il Toro di Juric. La capolista è chiamata a non commettere passi falsi e a confermare il suo status di macchina schiacciasassi delle prime sette giornate. I granata, dal canto loro, cercheranno di conquistare punti importanti nella fortezza dell’ “Armando Maradona”, in ottica salvezza.

Le scelte di Spalletti e Juric

Qui Napoli: il tecnico Luciano Spalletti sta, via via, riabbracciando vari giocatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali. Quasi tutta la squadra sarà a disposizione tranne Petagna. L’attaccante, infatti, nell’allenamento di giovedì ha accusato un fastidio muscolare. L’allenatore vesuviano con molta probabilità, opterà per il classico 4-3-2-1. Meret sarà il custode dei pali, mentre in difesa scenderanno in campo Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. Davanti i difensori inamovibili Anguissa e Fabian. Nel reparto avanzato del campo spazio a Politano, Zielinski sulla trequarti e Insigne a sinistra. In attacco, come unico ariete di sfondamento, Osimhen.

Qui Torino: mister Juric che già lo scorso inflisse pesanti dolori ai partenopei, potrebbe schierare da subito il Gallo Belotti, rientrato da poco tempo in gruppo. Maggiori problemi invece presenta la situazione sulle trequarti: Pjaca è ai box, Praet sta lentamente migliorando mentre Linetty non è al meglio. Probabilmente insieme a Brekalo giocherà Lukic. Linea potenziale di centrocampo: Pobega e Mandragora. Anche questa giornata potrebbe ripresentarsi il ballottaggio, per la fascia sinistra, tra Aina e Ansaldi. La difesa a tre vede al centro Bremer, mentre ai lati Djidji e uno tra Buongiorno e Zima. Tra i pali si accomoderà, quasi sicuramente, Milinkovic-Savic.

Napoli-Torino: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn; Politano (Lozano), Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djdji (Zima), Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega (Baselli), Mandragora, Ansaldi (Aina); Lukic, Brekalo; Sanabria (Belotti). All. Juric