Brutte notizie per la Nazionale, tegola per Mancini in vista della Svizzera, sfida per le qualificazioni al Mondiale. Quella contro i Rossocrociati è una delle sfide decisive nel cammino verso Qatar 2022.

Nazionale, tegola per Mancini: Verratti si è infortunato

Il giocatore del Paris Saint-Germain, Marco Verratti, si è infortunato e non sarà nel gruppo di Coverciano impegnato nella prossima sosta prevista per inizio mese di novembre. L’ex Pescara è vittima di una botta all’anca rimediata domenica nel match contro il Marsiglia. Il centrocampista dei parigini sarà ai box per almeno 4 settimane secondo quanto si apprende dal club francese.

Le brutte notizie per l’italiano sono arrivate da poco e oltre a non prendere parte ai prossimi impegni con il PSG, sia in campionato che in Champions League. I parigini sono impegnati nella delicata gara di ritorno contro il Manchester City. Verratti salterà anche le due decisive partite della Nazionale contro Svizzera e Irlanda del Nord, eliminatorie per i Mondiali 2022.

La diagnosi dello staff medico francese ha indicato una lesione profonda dei muscoli obliqui all’anca sinistra. Un tipo di infortunio che prevede di stare lontano dal campo almeno per un mese. Verratti, giocatore importante per la nostra Nazionale, dovrà essere sostituito, Mancini dovrà pensare bene con chi.