Pallavolo femminile A1, i risultati degli anticipi

Pallavolo femminile A1, nella giornata di ieri si sono giocati due anticipi della 5.a giornata di andata . Il big match era quello tra Monza e Conegliano. Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno messo in grandissima difficoltà le pantere di coach Daniele Santarelli che l’hanno spuntata solamente al tie-break ( 25-14, 20-25, 27-20, 20-25 13-15). Una prova certamente esaltante delle brianzole che però di fatto hanno perso fino a questo momento tutti i big match di questa prima parte di stagione dimostrando di dover crescere ancora un po’ per entrare di diritto nel gruppo delle grandi.

Conegliano ha fatto valere tutta la propria forza e soprattutto l’attitudine di riuscire a vincere in qualsiasi condizione. Sono 70 le vittorie consecutive per Egonu e compagne.

Continua la crisi di risultati di Trento che nell’altro anticipo ha perso in casa contro Chieri 1-3 ( 32-30, 19-25, 22-25, 13-25) . Le ragazze di Matteo Bertini erano partite vincendo un combattutissimo primo set ma poi hanno subito la reazione delle piemontesi che con questo successo salgono a quota 9 confermando un grande inizio di stagione.

Tre infatti le vittorie centrate fino ad ora dalla squadra di coach Bregoli che viaggia nelle zone alte di classifica e si gode per il momento il secondo posto in attesa delle altre sfide di questa 5.a giornata di andata campionato pallavolo femminile serie A1 .