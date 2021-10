Pallavolo femminile A1, il programma della 4.a giornata

Pallavolo femminile A1, dopo il turno infrasettimanale che ha visto tra le partite giocate il big match tra Conegliano e Novara vinto 3-0 dalle pantere al Palaverde, i riflettori sono ora puntati sulla 4.a giornata di andata che si svolgerà in questo week end. Vediamo il programma competo.

Ad aprire questo turno del campionato pallavolo femminile A1 due partite che si giocheranno oggi sabato 23 ottobre. Firenze in casa contro Cuneo alle 17 e alle 20,45 Perugia-Roma.

Tutte le altre partite si giocheranno domenica 24 ottobre , quattro con inizio alle 17,oo , vediamo quali.

Chieri in casa attende Busto Arsizio che guida la classifica a punteggio pieno insieme a Conegliano. Le farfalle hanno fatto un grande inizio di stagione, domani le attende una trasferta difficile.

Scandicci di fronte al proprio pubblico se la vedrà contro Trento, buon momento per le toscane mentre la squadra di Matteo Bertini arriva da due stop consecutivi.

Interessante la sfida tra Casalmaggiore e Conegliano. Le pantere galvanizzate dal successo in settimana contro le eterne rivali di Novara in trasferta affronteranno una delle belle realtà di questo inizio di campionato. Per Casalmaggiore due vittorie in tre partite, ora si tenta l’impresa contro le prime della classe.

Bergamo cerca punti, i primi di questa stagione, in casa contro Vallefoglia che ha centrato mercoledì il primo successo in stagione contro Chieri. Per le orobiche serve una scossa visto che sono arrivate solo sconfitte.

Chiude il quadro di questa 4.a giornata campionato pallavolo femminile A1 il big match tra Monza e Novara. La partita inizierà alle 20,30.

Una di fronte all’altra due delle rivali di Conegliano che però è ancora la grande favorita.