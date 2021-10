Pallavolo femminile A1, risultati e numeri della 3.a giornata: classifica aggiornata

Pallavolo femminile A1, in attesa del big match di questa sera tra Conegliano e Novara , andiamo a vedere risultati e numeri della 3.a giornata coincisa con un turno infrasettimanale.

Busto Arsizio continua la sua corsa, in casa le farfalle hanno vinto contro Perugia per 3-0 ( 25-21, 25-15, 25-19). Le ragazze di coach Musso guidano la classifica a punteggio pieno.

Vittoria importante per Scandicci in trasferta a Cuneo per 0-3 ( 24-26, 23-25, 21-25) : partita combattuta ma alla fine a sorridere sono le ragazze di coach Barbolini.

Primo successo stagionale di Vallefoglia che di fronte ai propri tifosi ha avuto la meglio di Chieri per 3-1 ( 25-23, 16-25, 25-23, 25-27) mentre Firenze in casa ha trovato il secondo acuto di questo inizio di stagione, successo per 3-1 su Trento ( 25-13, 17-25, 25-16, 25-19).

Molto bene Monza che espugna il campo di Bergamo vincendo il derby per 0-3 ( 21-25, 23-25, 15-25) , così come Casalmaggiore che è riuscita a vincere una trasferta molto impegnativa come quella di Roma: 1-3 il risultato ( 24-26, 18-25, 25-23, 21-25).

Nel frattempo sale l’attesa per il big match di questa sera tra Conegliano e Novara, inizio alle 20,30 e diretta su Rai Sport + HD. Partita dal grande fascino che ancora una volta metterà di fronte le due squadre che si sono spartite i trofei più importanti nelle ultime stagioni.

Questa la classifica in attesa del posticipo :

Busto Arsizio 9, Conegliano 6, Novara 6, Monza 6, Scandicci 6, Casalmaggiore 6, Firenze 6, Trento 4, Chieri 3, Roma 3, Vallefoglia 3, Cuneo 2, Perugia 0, Bergamo 0