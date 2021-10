Il prossimo 29 novembre, a Parigi, verrà annunciato il nome del vincitore del Pallone d’oro 2021. Torna nel vivo uno dei premi più ambiti da ogni giocatore di calcio. Per il Pallone d’oro 2021, la lista ufficiale dei 30 candidati è stata appena diramata.

Pallone d’oro 2021, la lista ufficiale dei 30 candidati

Il prestigioso premio, istituito da France Football nel 1956, l’anno scorso era stato annullato a causa della pandemia di Covid-19 che aveva sconvolto tutte le competizioni ed i calendari. Quest’anno torna e tocca a Lionel Messi difendere il titolo, conquistato per la sesta volta in carriera nel 2019. Ed è proprio l’argentino del Paris Saint Germain, che quest’anno ha vinto la Copa America con la Seleccion resta uno dei favoriti alla vittoria.

Un altro dei favoriti è Jorginho, ex giocatore del Napoli, attualmente in forza al Chelsea. Il giocatore italiano non solo ha vinto la Champions League con i Blues, ha alzato al cielo anche la Coppa da Campione d’Europa con la Nazionale italiana.

Ecco i nomi dei 30 candidati al Pallone d’oro: Leonardo Bonucci, Riyad Mahrez, Mason Mount, Erling Haaland, N’golo Kantè, Cesar Azpilicueta, Nicolò Barella, Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Chiellini, Cristiano Ronaldo; Ruben Dias; Gianluigi Donnarumma, Bruno Fernandes, Phil Foden, Jorginho, Simon Kjaer, Robert Lewandowski, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Kyilian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Gerard Moreno, Neymar, Pedri, Mohamed Salah, Raheem Sterling, Luis Suarez.