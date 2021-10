Rai o Mediaset? Dove vedere Italia – Belgio. Diretta TV e streaming

Rai o Mediaset? Dove vedere Italia – Belgio, finale per il 3° e 4° posto della Nations League.

I ragazzi di Mancini (in foto) cercano il riscatto dopo la sfortunata partita di semifinale contro la Spagna, persa 2-1 dopo una lunghissima imbattibilità. La gara di semifinale è stata caratterizzata da una prima frazione sottotono e dall’espulsione di Bonucci per doppia ammonizione.

Nel secondo tempo si è rivista la squadra capace di vincere l’Europeo, in grado di accorciare le distanze nonostante l’inferiorità numerica.

Il Belgio ha perso dal canto suo l’ennesima possibilità di alzare un trofeo. In vantaggio 2-0 a mezzora dalla fine grazie all’incornata di Carrasco e al gol del solito Lukaku, ha subito nel finale la rimonta francese. I gol di Benzema, Mbappè e del milanista Hernandez hanno condannato i belgi alla finalina.



Dove vedere Italia – Belgio: a Torino ci si gioca il 3° posto

Domenica 10 ottobre alle ore 15:00 si disputerà all’Allianz Stadium di Torino la finale per il 3° posto tra Italia e Belgio.

La partita sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Rai Uno oltre che in streaming su Rai Play.

E’ previsto un massiccio turnover in entrambe le formazioni, sarà la possibilità per vedere all’opera nuovi calciatori e nuove soluzioni.