Serie B dove vedere Pisa-Ascoli in diretta e streaming: Sky o Dazn?

Pisa Ascoli: dove vedere il match in diretta e streaming. Lunedì 1 novembre alle ore 18:00 allo stadio “Arena Garibaldi- Romeo Anconetani”, andrà in scena il match valido per l’undicesima giornata di serie b. Gli ospiti faranno di tutto per ottenere i tre punti in modo da non perdere terreno nei confronti delle antagoniste. Attualmente al nono posto in campionato, i marchigiani hanno tutta l’intenzione di guadagnare posizioni e punti importanti in chiave playoff. Il Pisa, invece, in piena zona promozione diretta, ha necessità di conseguire il bottino pieno per mantenere distanti le inseguitrici. Un ulteriore passo falso, insieme al pari ottenuto contro il Pordenone, potrebbe significare assottigliare ulteriormente il margine di vantaggio che separa i toscani dalle rivali. Mister D’Angelo dovrà ancora fare a meno di Siega, il cui ritorno è atteso non prima di dicembre.

Pisa Ascoli serie B, dove vedere il match in diretta e streaming: Sky o Dazn?

La partita sarà disponibile sia in diretta tv che in streaming on line. Verrà trasmessa sia su Sky che su Dazn, con telecronaca di Dario Mastroianni. Lo streaming sarà disponibile, per entrambe le emittenti sui rispettivi siti, oppure utilizzando le apposite app, liberamente scaricabili da qualsiasi market store on line.