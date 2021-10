Rai o Mediaset? Dove vedere Belgio Francia in diretta tv e streaming

Dove vedere Belgio Francia Nations League in tv. È tempo di semifinali. Da una parte il Belgio, classificatosi come primo del girone 2 con 15 punti in 6 partite. Le avversarie erano impegnative, come Inghilterra e Danimarca, entrambe semifinaliste agli scorsi Europei, ma gli uomini di Martinez si sono qualificati senza troppe difficoltà. Dall’altra parte la Francia, campione del mondo in carica che ha chiuso in testa il girone 3, con Portogallo, Croazia e Svezia, con 5 vittorie e un solo pareggio in 6 partite. Un rullino di marcia quasi perfetto che però non ha trovato seguito a Euro2020. entrambe le squadre sono chiamate a riscattarsi dopo la deludente estate.

Quando si gioca Belgio-Francia, semifinale Nations League

La partita tra Belgio-Francia si disputerà giovedì 7 ottobre 2021 alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino. Nella scorsa edizione entrambe le squadre non si qualificarono per le semifinali nonostante entrambe fossero arrivate prime a pari punti, rispettivamente 9 come la Svizzera e 7 come l’Olanda.

Probabili formazioni: le scelte di Martinez e Deschamps

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Allenatore: Roberto Martinez

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Theo Hernandez; Pogba, Tchouaméni, Rabiot; Griezmann, Mbappé, Benzema. Allenatore: Didier Deschamps

Rai o Mediaset? Ecco dove vedere Belgio Francia in diretta tv e streaming

La partita tra Belgio-Francia sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva su Mediaset, in particolare sul canale 20 del digitale terrestre. La sfida sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, il sito di Mediaset Play. Basterà accedere con un account o con la propria email su www.mediasetplay.it e selezionare il canale di riferimento.