Con un Candreva grandissimo protagonista, Sampdoria Udinese scontro epico tra Var e super goal. Una partita veramente mozzafiato dal primo all’ultimo minuto, con un risultato incerto fino alla fine. La partita è finita 3-3 donando un pò di tregua all’Udinese dopo 3 sconfitte di fila e ridando senza dubbio fiducia alla Samp che non stava vivendo un gran momento. Ritorno in goal per protagonisti del campionato come Quagliarella e Candreva e poi un grandissimo Forestieri da non dimenticare.

Una partenza intensa per un finale con colpi di scena -Sampdoria Udinese scontro epico tra Var e super goal

Ebbene, sappiamo che a volte dobbiamo aspettarci di più da queste squadre, D’Aversa ha confermato l’11 titolare con Quagliarella e Caputo e la coppia Ekdal-Silva. Mentre Gotti ha scelto un 3-5-2 con Makengo, Stryger Larsen e Udogie, un attacco con Beto e Deulofeu.

All’avvio l’Udinese è stata molto strong ma anche la Samp ne ha date di santa ragione. Tutto filava abbastanza liscio quando la squadra di D’Aversa voleva un rigore per un tiro di Udogie che ha colpito sul volto Bereszynski. Al 24’ stavano ancora 1-1 e tutto sembrava non cambiare, quando una bellissima giocata tra Quagliarella che ha servito Caputo e poi palla a Candreva che è stata decisiva. 1 minuto dopo 1-2 per l’Udinese decisivi Silva, Audero e poi Beto a segno. Interviene la Var ma tutto regolare. Dopo 51 secondi però erano già pari per via di un rigore con Quagliarella che finalmente ha segnato, raggiungendo i 178 goal di Boniperti in A.

Gotti costretto a passare al 4-2-3-1

Al minuto ’38 l’Udinese ha raggiunto nuovamente il pari con Forestieri su un pallone di Nuytinck e al check offside la Var convalida il goal. La partita finisce in ovazione con un bel 3-3 che ha soddisfatto tutti. Felici per i giocatori usciti dal tunnel 0 goal in campionato, un duello ben giocato, con esplosioni sensazionali!