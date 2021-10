Sassuolo- Empoli, i toscani vincono e sono a pari punti con la Juve

Al Mapei Stadium Sassuolo- Empoli finisce con il risultato di 1-2. I toscani conquistano i tre punti e, dopo la sconfitta di ieri della Juventus, sono a pari punti con i bianconeri. L’allenatore Andreazzoli si congratula con i suoi giocatori ma resta cauto con i paragoni in classifica.

Sassuolo- Empoli, Andreazzoli: “Orgolio dopo questa vittoria”

Risultato conquistato in rimonta e vittoria che porta l’Empoli a pari punti in classifica con la Juventus. Andreazzoli, intervistato da Dazn, fa i complimenti alla squadra ma non si sbilancia. L’allenatore ha commentato la partita dicendo: “Provo orgoglio dopo questa vittoria, i ragazzi meritano di più. Sono sempre disponibili, chi entra dalla pancina si fa in quattro per aiutare gli altri e nessuno molla mai. Sono veramente orgoglioso di stare con loro. Quando finalmente riescono a vincere in rimonta, come non c’era ancora capitato, allora per me è il massimo dell’appagamento“. Il gol del vantaggio è stato segnato al secondo minuto di recupero del secondo tempo da Zurkowski.

Dando uno sguardo alla classifica, ora Empoli e Juventus sono entrambe con 15 punti. Dopo la clamorosa sconfitta di ieri, la Juventus è in ritiro per ritrovare se stessa. Vedere Empoli e Juventus appaiate in classifica sembra strano ma un paragone sorge spontaneo. Andrazzoli spiega: “Non farei questi paragoni, ma onestamente era l’ambizione di ogni squadra arrivare a questi punti. La nostra era una rosa nuova e in costruzione, ma lavoriamo sui dettagli e serve tempo. Onestamente i ragazzi assorbono velocemente quanto chiedo ed era impensabile questa maturità di squadra“.