Serie A, la lista delle plusvalenze nel mirino Covisoc: i nomi e le società

Potrebbero essere un vero problema i trasferimenti di mercato non chiari nella massima serie di calcio in Italia. Di nuovo caos in Serie A, la lista delle plusvalenze nel mirino Covisoc. Sono sessantadue i trasferimenti che verranno valutati che al momento risultano poco chiari.

Serie A, la lista delle plusvalenze nel mirino della Covisoc

Potrebbe finire nel caos totale la Serie A, soprattutto per determinate società, come Napoli, Juventus, Genoa, Empoli, Sampdoria. Ma anche Parma, Chievo, Pisa, Pro Vercelli, Pescara. E molte altre.

Si tratta di trasferimenti poco chiari avvenuti tra il 2019 e 2021. Segue la lista di tutti i trasferimenti.

Nicolò Rovella da Genoa a Juventus 18 milioni di euro

Manolo Portanova da Juventus a Genoa 10 milioni di euro

Elia Petrelli da Juventus a Genoa 8 milioni di euro

Kevin Monzialo da Juventus al Lugano 2,5 milioni di euro

Christopher Lungoyi dal Lugano alla Juventus 2,5 milioni di euro

Franco Tongya da Juventus a Marsiglia 8 milioni di euro

Akè Marley dal Marsiglia alla Juventus 8 milioni di euro

Giulio Parodi dalla Juventus alla Pro Vercelli 1,32 milioni di euro

Davide De Marino dalla Pro Vercelli alla Juventus 1,5 milioni di euro

Kaly Sene dalla Juventus al Basilea 4 milioni di euro

Hajdari Albian dal Basilea alla Juventus 4,38 milioni di euro

Rafael Da Fonseca dalla Juventus all’Amiens 1,5 milioni di euro

Felix Nzouango dall’Amiens alla Juventus 1,9 milioni di euro

Francesco Lamanna dalla Juventus al Novara 0,9 milioni di euro

Tommaso Barbieri dal Novara alla Juventus 1,4 milioni di euro

Eric Lanini dalla Juventus al Parma 2,385 milioni di euro

Alessandro Minelli dal Parma alla Juventus 2,91 milioni di euro

Edoardo Masciangelo dalla Juventus al Pescara 2,3 milioni di euro

Matteo Brunori dal Pescara alla Juventus 2,93 milioni di euro

Leonardo Loria dal Pescara alla Juventus 2,473 milioni di euro

Stefano Gori dal Pisa alla Juventus 3,2 milioni di euro

Pereira Da Silva dalla Juventus al Barcellona 7,866 milioni di euro

Miralem Pjanic dalla Juventus al Barcellona 60,842 milioni di euro

Arthur dal Barcellona alla Juventus 72 milioni di euro

Alejandro Marques dal Barcellona alla Juventus 8,2 milioni di euro

Joao Cancelo Juventus Manchester City 65

Moreno Taboada Juventus Manchester City 10

Danilo Manchester City Juventus 37

Andrade Correja Manchester City Juventus 10,508

Emil Audero Sampdoria Juventus 20

Peeters Daouda Juventus Sampdoria 4

Erasmo Mulè Sampdoria Juventus 3,5

Giacomo Vrioni Sampdoria Juventus 2,88

Nicolò Francoforte Juventus Sampdoria 1,7

Gerbi Erik Juventus Sampdoria 1,3

Matteo Stoppa Juventus Sampdoria 1

Michael Brentan Juventus Sampdoria 0,225

Andrea Adamoli Juventus Empoli 0,5

Leonardo Mancuso Juventus Empoli 4,5

Mirco Lipari Empoli Juventus 0,6

Tommaso Maressa Empoli Juventus 0,5

Marco Olivieri Empoli Juventus

Victor Osimhen dal Lille al Napoli 71,25 milioni di euro

Orestis Karnezis dal Napoli al Lille 5,13 milioni di euro

Claudio Manzi dal Napoli al Lille 4 milioni di euro

Ciro Palmieri dal Napoli al Lille 7 milioni di euro

Luigi Liguori dal Napoli al Lille 4 milioni di euro

Machin Dicombo dal Pescara al Parma 2,015 milioni di euro

Paolo Napoletano dal Pescara al Parma 1 milione di euro

Fabian Pavone dal Pescara al Parma 1,8 milioni di euro

Alessandro Martella dal Pescara al Parma 0,5 milioni di euro

Cristian Galano dal Parma al Pescara 2 milioni di euro

Davide Cipolletti dal Pescara al Parma 1,2 milioni di euro

Stefano Palmucci dal Pescara al Parma 3,09 milioni di euro

Duarte Gaston Brugman dal Pescara al Parma 2,55 milioni di euro

Matteo Brunori dal Parma al Pescara 1,015 milioni di euro

Marco D’aloia dal Parma al Pescara 2,8 milioni di euro

Simone Madonna dal Parma al Pescara 1 milione di euro

Maxime Leverbe dalla Sampdoria al Chievo 0,6 milioni di euro

Davide Ivan dalla Sampdoria al Chievo 0,9 milioni di euro

Fabio Depaoli dal Chievo alla Sampdoria 4,5 milioni di euro

Mehdi Leris dal Chievo alla Sampdoria