Serie B, risultati 9.a giornata: Ternana travolgente, vittoria per Monza e Benevento

Serie B risultati 9.a giornata

La nona giornata di Serie B è iniziata con l’anticipo del venerdì 22 ottobre tra Alessandria-Crotone (1-0; gol di Kolaj al 45′). Dopo la vittoria dell’Alessandria, che con Kolaj ha sconfitto il Crotone, la Serie B ha ripreso alle 14 di oggi, sabato 23 ottobre. Quattro le gare: Monza-Cittadella (1-0); Ternana-Vicenza (5-0); Benevento-Cosenza (3-0); Lecce-Perugia (0-0). Alle ore 16.15 si prosegue con Frosinone-Ascoli; alle 18.30 c’è Brescia-Cremonese.

Serie B, terminate le gare: tutti i risultati

Vittoria importante quella del Monza, che nel pieno del recupero (90’+1), in contropiede, ha la meglio sui granata grazie a D’Alessandro. La gara è stata gestita meglio dagli ospiti, che hanno avuto diverse occasioni: un palo e una traversa, poi, però, nel finale, sono stati beffati.

Gara a reti inviolate quella di Lecce, dove pugliesi e umbri non riescono a trovare la via del gol nei 90 minuti. La Ternata travolge il Vicenza per 5-0; gol di Palumbo (30′), e doppiette per Donnarumma (56′; 73′), e Partipilo (40′; 66′). Il Benevento segna 3 gol al Cosenza con Barba, Lapadula, Tello (33, 56, 86) e conquista tre punti essenziali.

In attesa degli altri risultati, il Benevento si piazza al secondo posto in classifica con 16 punti, insieme al Lecce, nonostante il pareggio. Il Monza, dopo un pareggio ed una sconfitta, riprende quota anche in classifica e raggiunge la decima posizione con 13 punti. La Ternana si procura la seconda vittoria consecutiva e si fa spazio in classifica, nono posto con 13 punti.