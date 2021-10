Telecronisti serie B decima giornata: il palinsesto Sky e Dazn

Telecronisti serie B 10 .a giornata: tutte le voci Sky e Dazn. L’ultima giornata della serie cadetta ha regalato tantissime emozioni. Il Pisa capolista, che nelle prime giornate sembrava imprendibile, frena la sua corsa. Nonostante ancora sia ancora prima della classe, la squadra toscana perde terreno dalle dirette inseguitrici, visto che è stata fermata in casa dal Pordenone per 1 a 1. Il Brescia vincendo contro la Cremonese, si rilancia raggiungendo il secondo posto, e superando anche il Benevento. Una partita spicca, tra le altre, in questo nuovo turno: lo scontro diretto tra Pisa e Cremonese, fondamentale per delineare il nuovo equilibrio nelle posizioni più alte in classifica.

Telecronisti serie B 10.a giornata: il palinsesto di Sky e Dazn

Cosenza- Ternana mercoledì 27 ottobre ore 18:00

Telecronaca Sky: Federico Botti

Telecronaca Dazn: Marco Calabresi

Vicenza-Monza mercoledì 27 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Andrea Marinozzi

Telecronaca Dazn: Alessandro Rimi

Alessandria-Frosinone giovedì 28 ottobre ore 18:00

Telecronaca Sky: Calogero Destro

Telecronaca Dazn: Federico Zanon

Ascoli-Spal giovedì 28 ottobre ore 18:00

Telecronaca Sky: Paolo Ciarravano

Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni

Brescia-Lecce giovedì 28 ottobre 18:00

Telecronaca Sky: Daniele Barone

Telecronaca Dazn: Riccardo Mancini

Perugia- Reggina giovedì 28 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Paolo Ghisoni

Telecronaca Dazn: Marco Calabresi

Como-Pordenone giovedì 28 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Gaia Brunelli

Telecronaca Dazn: Andrea Calogero

Crotone-Benevento giovedì 28 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Paolo Redi

Telecronaca Dazn: Gabriele Giustiniani

Cremonese-Pisa giovedì 28 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Antonio Nucera

Telecronaca Dazn: Ricky Buscaglia

Cittadella- Parma giovedì 28 ottobre ore 20:30

Telecronaca Sky: Nicolò Ramella

Telecronaca Dazn: Alberto Santi