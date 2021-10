Milan, ulteriore perdita per Pioli: dopo Maignan si ferma un altro difensore

Theo Hernandez positivo al Covid: questa la nuova tegola che mister Stefano Pioli dovrà risolvere. Il terzino sinistro è appena rientrato dall’impegno della Nazionale francese. Il calciatore è stato sottoposto ad un tampone effettuato a domicilio. Il risultato non ha lasciato adito a dubbi: il francese ha contratto il virus e quindi dovrà saltare i prossimi impegni della formazione rossonera. La notizia è stata data dalla stessa società che, nelle scorse ore, ha diramato una nota ufficiale che recita: “AC Milan comunica che Theo Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene”.

Theo Hernandez positivo al Covid: il comunicato ufficiale del Milan

Questa è proprio una brutta notizia per l’allenatore milanista che dovrà fare a meno del suo gioiello a partire dalla prossima partita. Sabato alle ore 20:45 il Milan affronterà in casa il Verona, mentre mercoledì volerà in Portogallo per il match di Champions contro il Porto. Il calciatore, che sta bene, dovrà osservare un periodo di quarantena, fino alla completa guarigione, come imposto dai protocolli anticovid in vigore. Non c’è pace per l’infermeria del Milan, dopo Calabria e Maignan, ecco che un altro difensore resterà fermo ai box nelle prossime uscite.