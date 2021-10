Verona-Juventus 2-1: doppietta di Simeone, poi McKennie

VERONA-JUVENTUS – SERIE A –

Al Bentegodi alle 18 di sabato 30 ottobre 2021 andrà in scena Verona-Juventus. Gara valida per l’11.a giornata si Serie A. Arbitro di gara L. Marinelli.

Verona-Juventus

Commento

SECONDO TEMPO

90’+5 Finisce qui: Verona-Juventus 2-1. In gol Simeone con una doppietta (11′, 14′) e per i bianconeri gol di McKennie all’80’.

90’+3 Verona vicino al 3-1 con Barak. Palla fuori di poco

90++1” Segnalati 5 minuti di recupero

90′ Occasionissima per Dybala, l’attaccante vicino al gol, ma Montipò devia

88′ Fallo di Kalinic, punizione per la formazione avversaria

87′ Punizione per la Juventus, Montipò para

86′ Subito si fa vedere Kalinic con un tiro, pallone fuori a destra

84′ Forze fresche in campo: esce Simeone ed entra Kalinic tra le file del Verona

83′ Cambio bianconero: entra Luca Pellegrini, torna in panchina Alex Sandro

82′ Ancora la Juve, questa volta con Morata, palla fuori sulla sinistra

80′ GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL! 2-1, la Juventus accorcia le distanze con McKennie

77′ Dentro Bessa, fuori

76′ Barak in area faccia a faccia con il portiere polacco che fa suo il pallone

74′ Giallo per Arthur

72′ Problemi per Locatelli, una botta per il giocatore della Juve

70′ Altro doppio cambio per la Juve: dentro Bernardeschi e fuori Dybala; out Cuadrado, dentro Kulusevski

68′ Doppio cambio per Tudor: esce Lazovic, entra Sutalo; esce Casale ed entra Ceccherini

65′ Punizione per i bianconeri

63′ Ancora tiro al volo di Cuadrado, Montipò fa una gran parata

62′ Caprari mette in mezzo un bel cross, la difesa bianconera allontana

59′ Doppio cambio di Allegri: McKennie per Rabiot; Locatelli per Bentancur

57′ Casale ammonito

STATISTICHE: dopo circa 15 minuti di gioco nel secondo tempo, possesso palla 51:49 per i padroni di casa

56′ Cuadrado, anche se lontano, prova il tiro da una buona posizione, fuori!

54′ Dybala riceve un bel pallone, il tiro finisce sopra la traversa

52′ Ancora Simeone, cerca il terzo gol

50′ Gran tiro di Dybala, palla uscita di poco a sinistra

48′ Punizione per il Verona, fallo di mano di Morata

46′ Si riprende il match al Bentegoti. Si riparte dal 2-0 del Verona con doppietta di Simeone. Palla ai bianconeri

PRIMO TEMPO

STATISTICHE: Tiri totali: 7-7; tiri in porta: 4-1 per il Verona

45+2 Finisce qui il primo tempo, Verona conduce per 2-0

44′ Conclusione di Dybala, bel tiro ma palla oltre la linea di fondo

41′ Simeone in fuori gioco

36 Alex Sandro per Dybala, buona occasione per la Juve

34′ Lancio per Danilo, non riesce ad agganciare bene

30′ Ancora Simeone, Bonucci riesce a fermarlo

29′ Giallo per Danilo

27′ Prima ammonizione della gara: Lazovic del Verona

25′ Morata in attacco! Lo spagnolo viene fermato e chiede rigore, l’arbitro fa proseguire

24′ Pressing del Verona, bianconeri in difficoltà

STATISTICHE: tiri in porta 4-1 per il Verona

23′ Punizione per la Juve, fallo di Gunter

21′ Morata in area, Montipò è attentissimo questa sera

STATISTICHE: Simeone, dal sue esordio (stagione 2016/17) ha segnato 6 gol contro la Juventus

17′ Occasione per Simeone, vicino al terzo gol

STATISTICHE: percentuale possesso palla: 48:52 per il Verona

15′ Rasoterra di Dybala, vicino al gol

13′ GOOOOOOOOOOL!!! Ancora lui: Giovanni Simeone: 2-0

11′ GOOOOOOOOOOL!!! Verona in vantaggio, gol di Simeone

8′ Grande intesa in area tra Dybala e Morata, Montipò non si lascia sorprendere

6′ Occasione per la formazione di Tudor. Caprari crossa basso da sinistra, un rimpallo favorisce Lazovic, Szczesny attento sul primo palo.

5′ Cuadrado per Dybala, l’argentino non aggancia

3′ Fallo di Barak, l’arbitro fischia

1′ Fischio d’inizio, prima palla al Verona

Fase di riscaldamento finita

Giocatori in campo per il riscaldamento

Formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Dybala, Morata. Allenatore: Allegri

ARBITRO: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Margani e Scatragli. Quarto uomo: Cosso. Var: Valeri. Ass. Var: Valeriani.

Il Verona arriva alla decima di campionato con due risultati utili consecutivi nelle ultime due gare: pareggio a Udine, vittoria contro la Lazio. Al Bentegodi non sarà semplice affrontare la Juventus, ma gli uomini di Igor Tudor, ex bianconero, sono pronti a mettere lo sgambetto alla Vecchia Signora. La formazione di Igor Tudor alloggia in decima posizione con 12 punti: 3 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

La Juventus arriva a Verona dopo la brutta delusione per la beffa arrivata contro il Sassuolo, gol di Lopez al 96′, pieno recupero, a gara praticamente finita. È necessario collezionare più punti per mettere in obiettivo qualcosa di grande. Al momento i bianconeri sono molto distanti dalla testa della classifica che vede il Napoli capolista: 15 punti di differenza. La Vecchia Signora è in settima posizione con 15 punti.