Non sono confortanti le notizie per l’Inter. Non solo quelle provenienti da Coverciano sulle condizioni di Barella e Bastoni, adesso arriva l’allarme infortunio Dzeko dalla Bosnia.

Allarme “infortunio” Dzeko

Barella e Bastoni hanno abbandonato Coverciano, mentre erano in ritiro con la Nazionale. Dopo il grande spavento, l’allarme è rientrato e le notizie hanno rincuorato Simone Inzaghi, in quanto non c’è nulla di grave. Adesso, però, l’ansia in casa ner è tutta per Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, uscito per un risentimento muscolare dal derby contro il Milan, resterà nel ritiro della Bosnia ma nelle prossime ore verrà sottoposto a nuovi controlli medici.

Lo staff della società milanese è in stretto contatto con quello bosniaco per collaborare al fine di evitare ricadute. Non sembrano esserci gravi lesioni muscolari almeno stando ai primi esami. Dzeko dovrebbe evitare di giocare fin quando l’allarme non rientra. Intanto la Bosnia sarà impegnata contro Finlandia e Ucraina tra sabato e martedì. A Milano lo staff medico dell’Inter spera vivamente che il ct Petev risparmi almeno la prima delle due partite in maniera tale da riassorbire il risentimento.

Un infortunio grave e di lunga guarigione non aiuterebbe nessuno. Dzeko, oltre alle gare, importanti per la qualificazione ai Mondiali per Qatar 2022, ha diversi impegni cruciali anche con l’Inter: il Napoli, capolista da fermare verso la corsa scudetto; poi con lo Shakhtar in Champions League per ambire alla qualificazione agli ottavi. Dzeko sarà essenziale.