Allianz Powervolley Milano: bottino pieno per 3 – 1 contro Verona

Milano – Piano e compagni tornano alla vittoria dopo le sconfitte contro Civitanova e Perugia vincendo per 3 – 1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-18) contro gli scaligeri di coach Stoytchev.

Vittoria importante per la squadra di coach Piazza che martedì per il turno

infrasettimanale che dovrà affrontare Cisterna ancora tra le mura amiche dell’Allianz Cloud.

Il primo set si snocciola punto a punto e quindi in perfetto equilibrio sino al 3-3 quando Milano prova ad allungare e con il muro di Chinenyeze si porta sul +3 (9-6). Verona prova a rispondere ma Milano mantiene il break di vantaggio sino al sorpasso 16-17 ad opera di Asparuhov che precede il 17-19 ace di Nicolic e tempo Piazza. Al rientro Verona conduce e Milano insegue sino al 20-20 di Piano che ricuce lo svantaggio e costringe Stoytchev al secondo time out che porta bene ai suoi che si portano sul 23-24 grazie ad un errore di Porro. Patry però annulla il primo set point e fa si che tutto si risolva ai vantaggi che Verona chiude 24-26.

Il secondo set si gioca punto a punto sino al 6-6 quando Verona prova ad allungare e fa 8-10 errore di Chinenyeze che costringe Piazza a fermare. Al rientro lo stesso centrale francese pareggia i conti 10-10 prima dell’allungo che vede Milano portarsi con Patry a +5 (18-13). Verona però non ci sta e prova a ricucire 20-17 con NiKoliccui risponde Milano che co l’ace di Patry fa 24-21 prima del mani fuori dello stesso Patry che chiude 25-22.

Nel terzo set i ragazzi di coach Piazza si portano subito sul 7-4 ace di Patry in zona di conflitto cui però risponde Verona che con Magalini impatta 9-9. Da qui si gioca punto a punto fino al 18-18 muro di Jaeschke che da l’avvio all’allungo di Milano che con Piano a muro fa 24-20 e precede il mani out di Jaeschke che chiude il set 25-20.

Il quarto set vede le due formazioni giocare in perfetto equilibrio con errori da entrambe le parti al servizio fino al 6-6 quando Milano prova un primo allungo 8-6 e primo time out di Verona. Al rientro Milano mantiene il vantaggio e con Patry fa 13-11 e costringe Stoytchev al secondo time out. Al rientro Milano allunga ulteriormente e fa +5 (18-13) cui segue il 20-16 di Patry che precede 1l 25-18 ace dello stesso Patry che chiude set e partita.

Tabellino

Allianz Powervolley Milano – Verona Volley 3-1 (24-26, 25-22, 25-20, 25-18).

Allianz Powervolley Milano: Chinenyeze 6, Maiocchi 1, Patry 26, Piano 6, Mosca 1, Ishikawa 18, Porro 1, Jaeschke 16, Pesaresi (L). N.e.: Staforini, Daldello, Romanò (L), Djokic. All.Piazza

Verona Volley: Aguenier, Cortesia 2, Magalini 3, Raphael, Asparuhov 3, Mozic 19, NiKolic 9, Jensen 15, Spirito 1, Qafarena 1, Wounembania 3, Zanotti 3, Bonami (L). N.e.: Donati(L). All. Stoytchev

MVP: Jean Patry

Arbitri: Goitre- Florian. Terzo arbitro: Manzoni