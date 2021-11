Ansia per Giroud, il Milan si affida ad Ibra

A Milano è ansia per Giroud. Il francese, che ha abbandonato il campo del Wanda Metropolitano a testa bassa e visibilmente preoccupato per la sua salute.

Ansia per Giroud, pronti Ibra, Leao e Pellegri

Della grandiosa sera disegnata dal Milan a Madrid, l’unica immagine brutta è Giroud che esce dal campo. A dare la prima diagnosi è stato Stefano Pioli al termine del match. Oggi si è in attesa del responso degli esami strumentali cui si sottoporrà l’attaccante francese. L’allenatore aveva dichiarato: “Giroud ha avuto un problema ai flessori”. Nello specifico l’attaccante rossonero ha avuto un problema ai flessore sinistro.

Questo tipo di problema fisico può tenere un giocatore lontano dal campo anche per un mese. Dunque, se gli esami confermano, per Giroud l’anno finisce qui. Il giocatore potrebbe tornare in campo direttamente a gennaio 2022. Gli esami sono in corso e le valutazioni definitive ancora non arrivano. Brutta tegola per Pioli che ha perso già Ante Rebic, quest’ultimo tornerà disponibile a gennaio. Il tecnico potrà contare su Pellegri e Leao, ma anche su Ibrahimovic.

Ibra, però, arrivando da problemi fisici, non potrà essere utilizzato con gli straordinari, per evitare di andare incontro ad altri problemi fisici per lui. Lo svedese è appena tornato in forma e l’attenzione è già tutta al prossimo match: Milan-Sassuolo.