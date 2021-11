Barella e Bastoni in forse. Pellegrini e Zaniolo tornano a casa

E’ arrivata poco fa la conferma di Mister Mancini: i due giallorossi Pellegrini e Zaniolo resteranno a casa, da valutare Barella.

Il Commissario tecnico Roberto Mancini ha appurato l’indiscrezione che girava questa mattina. Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, convocati in un primo momento con gli azzurri, non prenderanno parte alle Qualificazioni per il prossimo Mondiale. I due calciatori non stanno bene, pertanto necessitano di riposo. Verranno sostituiti nelle prossime ore.

Roberto Mancini svela le condizioni degli azzurri

L’allenatore dell’Italia sta decidendo per bene chi deve chiamare. Ecco le sue dichiarazioni in merito, riportate da TMW: “Abbiamo qualche problema con qualcuno, problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Barella lo valutiamo, non sembra sia nulla di preoccupante, ma valuteremo in questi giorni. Gli altri dovrebbero essere a posto (Bonucci e Chiellini, ndr). La gara sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli“.

Per il capitano della Roma persistono dunque i problemi al ginocchio sinistro, una infiammazione. Il numero 22 giallorosso invece, ha accusato un affaticamento al polpaccio (senza lesioni), rimediato nella partita di ieri contro il Venezia.

Barella e Bastoni sotto osservazione

Resta in bilico appunto la presenza di Barella… l’interista ha avuto un affaticamento nel Derby di Milano disputato ieri sera a San Siro, e al 68esimo ha chiesto il cambio ad Inzaghi. Non solo lui, ma anche il suo compagno di squadra Alessandro Bastoni ha riportato un problema all’adduttore.

La speranza è che non sia nulla di grave per questi ultimi due, nonché Campioni d’Europa, in modo da poter andare a disputare al meglio le Qualificazioni al prossimo Mondiale.

Ad attendere gli azzurri allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida Italia-Svizzera, 52.000 spettatori, previsto il tutto esaurito: 75% di capienza massima prevista dal CTS. Roberto Mancini sulla situazione stadio: “Monitoriamo il terreno di gioco, ma ha tenuto bene”.