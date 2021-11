Pellegrini e Zaniolo rischiano di non aggregarsi alla Nazionale

La Roma non sta vivendo un buon momento né per quanto riguarda i risultati in campo, né per i continui infortuni dei pilastri della squadra: Pellegrini e Zaniolo infatti, hanno degli acciacchi che non gli permetterebbero di essere convocati per la Nazionale.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la convocazione di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo con gli azzurri sarebbe a rischio.

Il capitano della Roma è alle prese con una infiammazione al ginocchio sinistro, rimediata non di recente. Nonostante le sue condizioni, si è fatto trovare presente per la sfida di ieri in trasferta a Venezia persa 3-2. L’attaccante 25enne è sceso in campo stringendo i denti e servendosi di antidolorifici, ma non sarebbe ancora al meglio. Terminata la partita, infatti, il ginocchio si sarebbe rigonfiato.

Per quanto riguarda invece Zaniolo, situazione simile. Il numero 22 della Roma avrebbe avvertito un fastidio al polpaccio, e uno al ginocchio. Nella giornata di oggi, dovrebbe sottoporsi ad una risonanza.

Entrambi i giocatori sono gestiti con prudenza, per questo motivo, è molto probabile che non partano con l’Italia per gli impegni contro la Svizzera (che si disputerà il 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma ore 20.45 ), e l’Irlanda del Nord (prevista per il 15 novembre National Football Stadium at Windsor Park – Belfast ore 20.45).

Mourinho e i tifosi in apprensione per Zaniolo e pellegrini

Mourinho e i tifosi della Roma sono in apprensione per questa situazione sfavorevole, e il primo preferirebbe non rischiare i suoi due pupilli. Oggi verranno eseguiti tutti i controlli necessari per capire le reali condizioni dei due calciatori, dopodiché si deciderà il da farsi in merito alla convocazione Nazionale diramata dal Commissario tecnico Roberto Mancini.

E’ chiaro che se i due giallorossi dovessero avere problemi permanenti, la Nazionale italiana e Campione d’Europa, sarà costretta a giocarsi il posto al prossimo Mondiale senza due importanti protagonisti.