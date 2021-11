Barella rinnova con l’Inter – In vista altri rinnovi

Il Club nerazzurro mette un altro tassello per il futuro, Nicolò Barella uno dei talenti indiscussi nel panorama internazionale del calcio sceglie di restare in Italia ancora a lungo. La strada scelta dalla società ormai è chiara, dare continuità ai valori aggiunti della rosa, fare maturare i giovani del gruppo plasmato precedentemente da Conte.

I dettagli del contratto

Arrivato nell’estate del 2019 dal Cagliari, il Club ha fin da subito puntato sul giovane talento senza esitazione, ecco il comunicato della società: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Nicolò Barella, il centrocampista classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026″. Il giocatore percepirà un ingaggio di 5 Milioni di Euro a stagione più bonus. Il giocatore segna la strada ai compagni, subito dopo la firma rassicura il popolo nerazzurro: “Felice di difendere ancora questi colori”.



Il prossimo rinnovo?

La tifoseria ora si aspetta il rinnovo di un altro giocatore simbolo, ormai gemello di Barella in campo, si tratta di Marcelo Brozovic. Il Club a breve incontrerà il giocatore, il rinnovo sembra ormai una formalità, l’Inter è la sua casa, l’ex Dinamo Zagabria non è più messo in discussione dal popolo interista, nella sua nazione è già considerato il predecessore della stella indiscussa Luka Modric.