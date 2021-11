Calciomercato Roma: il giocatore delude le aspettative ed è sul mercato

Calciomercato Roma: Gonzalo Villar è sul mercato. Josè Mourinho vuole una piccola rivoluzione. Dopo gli ultimi risultati che hanno deluso le aspettative, si preannuncia un’intensa sessione di calciomercato per gennaio. Diversi giocatori sono, già da tempo, sulla lista dei partenti, per i motivi più disparati. Alcuni stanno attraversando un periodo sottotono come Bryan Reynolds. Altri, invece, non sono proprio entrati nell’ottica della visione di gioco dell’allenatore e, di conseguenza, hanno collezionato più presenze in tribuna che sul campo. Uno tra questi è Gonzalo Villar.

Calciomercato Roma: per Gonzalo Villar è scontro tra due club spagnoli

Uno dei calciatori che non è mai riuscito ad instaurare un buon feeling con Mourinho è proprio il centrocampista spagnolo. Secondo rumors che sono rimbalzati dalla Spagna e riportati da Calciomercato.com, il ragazzo ha molti estimatori in Spagna. Nelle ultime ore, in base a voci di corridoio, sono due i club che sarebbero in procinto di scatenare una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni dell’iberico. Sulle sue tracce ci sono, infatti il Siviglia e il Valencia, che si sono limitate, allo stato attuale, ad un timido interessamento. Ma, prima di privarsene, Tiago Pinto, intende setacciare il mercato europeo per trovare un valido sostituto. Ormai da molti mesi il nome di Denis Zakaria è accostato ai colori giallorossi, anche se per il momento la Juve sembra aver sorpassato il club dei Friedkin nella corsa dell’acquisto al giocatore del Borussia Monchengladbach. A gennaio sicuramente vi saranno ulteriori novità sia in entrata che in uscita.