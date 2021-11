Consigli fantacalcio 11.a giornata Serie A: ecco chi schierare

CONSIGLI FANTACALCIO 11.a giornata SERIE A

La Serie A torna in campo con l’11.a giornata di campionato, ultima prima della nuova sosta per le nazionali. Il campionato riprenderà con la 12.a giornata il 22 novembre. Si comincia da Empoli-Genoa venerdì 5 novembre ore 20.45 e si conclude con il derby Milan-Inter domenica 7 novembre alle 20.45. Vediamo nello specifico quali sono i consigli fantacalcio 11.a giornata Serie A.

Consigli fantacalcio 11.a giornata Serie A

Empoli-Genoa (venerdì 5 novembre ore 20.45) Al Castellani si gioca il primo anticipo dell’11.a di Serie A. I padroni di casa arrivano da una bella vittoria in trasferta contro il Sassuolo, il Genoa da un pareggio contro il Venezia. Ballardini non avrà a disposizione Destro, si affiderà a Caicedo e Pandev. Ricci torna dalla squalifica e si riprende il posto. Andreazzoli perde Stojanovic per un turno di squalifica. Cutrone leggermente favorito su Di Francesco in attacco.

CONSIGLIATI: Ricci, Pinamonti (Emp); Rovella, Kallon (Gen)

SCONSIGLIATI: Viti (Emp); Sturaro (Gen)

SORPRESA: Cutrone (Emp); Caicedo (Gen)

Spezia-Torino (sabato 6 novembre ore 15) All’Alberto Picco due formazioni con tanti dubbi legati ai numerosi assenti per infortunio. Con Reca, Colley e Hristov in forte dubbio, Thiago Motta manda in campo Amian, Erlic, Nikolau e Bastoni. Davanti Gyasi e Nzola. Juric sarà senza Pobega, è squalificato. Al suo posto ballottaggio tra Kone e Rincon. Belotti torna dal primo minuto. Indisponibili: Edera, Mandragora, Ansaldi, Brekalo.

CONSIGLIATI: Nzola, Bastoni (Spe); Belotti, Praet (Tor)

SCONSIGLIATI: Erlic (Spe); Aina (Tor)

SORPRESE: Gyasi (Spe)

Juventus-Fiorentina (sabato 6 novembre ore 18) All’Allianz la Juve qualche giorno fa ha centrato gli ottavi di Champions, adesso attende la Viola per continuare la serie positiva. Allegri sarà senza Kean e De Sciglio. Diversi ballottaggi, come Bonucci-De Ligt; McKennie-Bentancur; Morata-Cuadrato.

Anche Italiano ha le sue grane, a Torino senza Gonzalez (positivo al Covid-19), Dragowski, Pulgar e Kokorin. Ballottaggio tra Odriozola-Venuti e Callejon-Sottil.

CONSIGLIATI: Dybala, Morata Chiesa (Juv); Vlahovic (Fio)

SCONSIGLIATI: Biraghi (Fio)

SORPRESE: McKennie (Juv); Saponara, Callejon (Fio)

Cagliari-Atalanta (sabato 6 novembre ore 20.45) Mazzarri oltre alle difficoltà a fare risultato si ritrova a fare i conti con gli assenti. Stessi undici contro il Bologna con Caceres squalificato e Keita malato. Nell’Atalanta torna Palomino dopo il turno di squalifica. Qualche dubbio per Gasperini che ha un paio di ballottaggi in mente: Djimsiti – Koopmeiners 70% – 30%, Ilicic – Malinovskyi 55% – 45%.

CONSIGLIATI: Joao Pedro, Godin (Cag); Ilici, De Roon (Ata)

SCONSIGLIATI: Bellanova (Cag); Pasalic (Ata)

SORPRESE: Deiola (Cag); Zappacosta (Ata)

Venezia-Roma (domenica 7 novembre ore 12.30) Zanetti ritrova Ampadu dopo la squalifica; ma Johnsen e Vacca saranno ancora out. Ballottaggio tra Henry-Forte e Mazzocchi-Ebuei. Mourinho contro i lagunari dovrebbe inserire Calafiore al posto di Vina. Dubbi per Pellegrini, forse non riuscirà ad esserci. Forse si rivedrà in campo Mayoral.

CONSIGLIATI: Okereke, Caldara (Ven); Abraham, Zaniolo (Rom)

SCONSIGLIATI: Haps (Ven)

SORPRESE: Aramu (Ven); Calafiori (Rom)

Sampdoria-Bologna (domenica 7 novembre ore 15) D’Aversa e la squadra sono stati in ritiro per qualche giorno. Tanti gli indisponibili contro il Bologna: Vieria, Damsgaard, Ravaglia, Verre, Ihttaren. Davanti via libera a Caputo, Candreva e Gabbiadini. Mihajlovic senza problemi né dubbi per gli 11 in campo. In attacco Soriano e Barrow alle spalle di Arnautovic.

CONSIGLIATI: Caputo,Dragusin (Samp); Theate, Arnautovic (Bol)

SCONSIGLIATI: Augello (Samp); Soumaouru (Bol)

SORPRESE: Edkal (Samp); Barrow (Bol)

Udinese-Sassuolo (domenica 7 novembre ore 15) Gotti ha diversi dubbi per la sfida contro i neroverdi. Diversi i ballottaggi: S. Larsen-Udogie; Walace-Jajalo; Makengo-Arsalan. Pussetto ancora out, in avanti Beto e Deulofeu. Il Sassuolo ritrova Boga ma perde Lopez. Al posto di quest’ultimo entra Magnanelli.

CONSIGLIATI: Deulofeo, Makengo (Udi); Chiriches, Boga (Sas)

SCONSIGLIATI: Samir (Udi); Toljan (Sas)

SORPRESE: Beto (Udi); Scamacca (Sas)

Lazio-Salernitana (domenica 7 novembre ore 18) Difficilmente Sarri potrà contare sul rientro di Zaccagni, ma in campo scenderanno sicuramente gli stessi 11 della sfida contro l’Atalanta. Colantuono potrà contare su Ribery e Coulibaly, nonostante i problemi. Salernitana senza Capezzi, Bogdan, Russo e Ruggeri.

CONSIGLIATI: Marusic, Immobile (Laz); Ribery, Simy (Sal)

SCONSIGLIATI: Cataldi (Laz); Obi (Sal)

SORPRESE: Pedro (Laz); Di Tacchio (Sal)

Napoli-Verona (domenica 7 novembre ore 18) Spalletti dovrà fare a meno di Koulibaly (squalificato) e Osimhen, anche se proverà a farcela. Da Valutare Insigne e Fabian Ruiz. Tudor molto probabilmente manderà in campo gli 11 che hanno steso la Juventus. Da valutare soltanto Ilic.

CONSIGLIATI: Elmas, Anguissa, Mario Rui (Nap); Simeoni, Barak (Ver)

SCONSIGLIATI: Juan Jesus (Nap); Tameze (Ver)

SORPRESE: Politano (Nap); Caprari (Ver)

Milan-Inter (domenica 7 novembre ore 20.45) Il derby della Madonnina, uno dei più affascinanti, quest’anno avrà dei protagonisti diversi, almeno per i nerazzurri. Da Ibra-Lukaku a Ibra-Lautaro. Per i consigli fantacalcio dell’11.a giornata Serie A c’è l’imbarazzo della scelta tra Milan-Inter. Ibrahimovic dal primo minuto, supportato da Leao, Saelemakers, Diaz, Tonali e Kessié. Inzaghi con tutta la rosa a disposizione ha in dubbio solo una scelta: Vidal o Calhanoglu?

CONSIGLIATI: Ibrahimovic, Kalulu, Kessié (Mil); Lautaro, Brozovic, Barella (Int)

SCONSIGLIATI: Calabria (Mil)

SORPRESE: Leao (Mil)