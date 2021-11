Derby della Madonnina tutto esaurito – statistiche e curiosità

Il 7 novembre ci saranno 57.000 spettatori ad assistere alla più attesa partita di Milano. E’ da ritenersi a tutti gli effetti un sold out dato che la possibilità attuale di capienza dello stadio è al 75%. Finalmente il il derby della Madonnina torna in presenza da inizio pandemia e si tornerà a vivere dal vivo una partita dalle emozioni forti, una partita che divide in due il capoluogo lombardo.

Un derby con gli occhi addosso

Da punto di vista mediatico sarà un derby oltre le aspettative, 150 Paesi collegati Corea, Nigeria, Filippine, record di visibilità con più di 30 telecamere, che trasmetteranno il match in ogni parte del mondo.

Statistiche e curiosità

Sarà il derby numero 228, 84 successi dell’Internazionale 67 pareggi, 77 vittorie del Milan, 314 reti segnate dall’Internazionale, 304 le reti segnate dal Milan.

Gli ultimi derby giocati MILAN – INTER 0-2; INTER – MILAN 4-2; INTER-MILAN 1-2; INTER-MILAN 2-1; MILAN-INTER 0-3. Il Milan non vince in casa da 6 anni ed i giocatori con più presenze sono TOP TEN 56 P. Maldini, 47 J. Zanetti, 44 Bergomi, 43 Costacurta, 42 Rivera, 40 Facchetti, 40 A. Mazzola, 40 Meazza (37 Inter – 3 Milan), 39 F. Baresi, 35 Tassotti. Per quanto riguarda i cannonieri ecco la TOP TEN 14 Shevchenko Milan, 13 Meazza (12 Inter – 1 Milan), 11 G. Nordhal Milan, 11 Nyers Inter, 10 Candiani (7 Inter – 3 Milan), 10 Ibrahimovic (2 Inter – 8 Milan), 7 Altafini Milan, 7 Altobelli Inter, 7 Lorenzi Inter, 7 Van Hege Milan.