DIRETTA LIVE Afragolese-Giugliano Serie D: cronaca e risultato in tempo reale

Live Afragolese-Giugliano: le formazioni ufficiali

Afragolese – Romano; Micillo, Nocerino, Di Girolamo, Galletta, Liccardo, De Rosa, Esposito, Caso Naturale, Longo, Caliento.

Giugliano – Bailetti; Oyewale, Ceperano, Poziello, De Rosa, Cerone, Rizzo, Gladestony, Caiazzo, Biasol, Scaringella.

Allenatore: Giovanni Ferraro.

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana della sezione di Catanzaro.

PRIMO ASSISTENTE: Gianmarco Macripo’ della sezione di Siena.

SECONDO ASSISTENTE: Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido.

Live Afragolese-Giugliano: ora e luogo del match

Domenica 14 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la nona giornata del campionato di Serie D girone G tra Afragolese-Giugliano. Le due compagini si sfideranno allo stadio Vittorio Papa di Cardito. Secondo la normativa vigente, per il derby campano l’impianto sportivo sarà aperto al 75% della capienza totale.

Live Afragolese-Giugliano: come arrivano le due squadre

L’Afragolese si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I rossoblù, infatti, hanno vinto per 2-1 contro il Formia ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro l’Atletico Uri. Il Giugliano, invece, si avvicina alla sfida reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I gialloblu, infatti, hanno perso per 2-1 contro l’Audace Cerignola ed hanno vinto per 2-1 contro il Vis Artena.