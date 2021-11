DIRETTA LIVE Atalanta-Venezia Serie A: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Atalanta-Venezia

Live Atalanta-Venezia: le formazioni ufficiali

ATALANTA – in aggiornamento

VENEZIA – in aggiornamento

Atalanta-Venezia: i convocati

Atalanta – Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Pezzella, Djimsiti, Demiral, Hateboer, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: Koopmeiners, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.

Portieri: Muriel, Ilicic, Zapata, Piccoli.

Venezia – Portieri: Lezzerini, Romero, Bertinato.

Difensori: Ampadu, Ceccaroni, Caldara, Haps, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Schnegg, Svoboda.

Centrocampisti: Bjarkason, Busio, Heymans, Kiyine, Peretz, Tessmann, Črnigoj.

Attaccanti: Aramu, Forte, Henry, Johnsen, Okereke.

La designazione arbitrale

Sarà il signor Alberto Santoro della sezione arbitrale di Messina a dirigere Atalanta-Venezia. I suoi assistenti saranno Alessio Tolfo di Pordenone e Paolo Laudato di Taranto, IV ufficiale Daniele Chiffi di Padova, V.A.R. Luigi Nasca di Bari, A.V.A.R. Francesco Fiore di Barletta.

Live Atalanta-Venezia: la presentazione del match

Martedì 30 novembre, alle ore 18:30, andrà di scena il match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A tra Atalanta-Venezia. Le due compagini si sfideranno al Gewiss Stadium di Bergamo.

L’Atalanta si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive in campionato. La Dea, infatti, ha vinto per 5-2 in casa contro lo Spezia ed ha vinto per 1-0 in trasferta contro la Juventus. Il Venezia, invece, si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I lagunari hanno vinto 1-0 contro il Bologna e hanno perso per 2-0 contro l’Inter.