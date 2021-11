DIRETTA LIVE Cavese-Portici Serie D: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Cavese-Licata

Live Cavese-Licata: le probabili formazioni

CAVESE – Paduano; Gabrieli, Altobello, Viscomi, De Caro, Fissore, Romizi, Maiorano, Palma, Kone, Allegretti.

A disposizione: Anatrella, D’Amore, Erbaggio, Palladino, Potenza, Quaranta, Kasteris, Corigliano, Zielski, Afri, Terracino, Diaz, Kosovan.

Allenatore: Pino Ferazzoli.

PORTICI – Della Valle; Izzo, Russo, Calvanese, Scala, Maranzino, Carrotta, Stallone, Manfrellotti, Elefante, Romano.

A disposizione: Schaeper, Piazza, Cirillo, Silvestre, Riccio, Esposito, Sibilio, Piccolo, Grimaldi, Castagna, Marino, Pisani, De Luca, Filogamo.

Allenatore: Sarnataro.

ARBITRO: Dylan Marin della sezione di Portogruaro.

ASSISTENTE 1: Edoardo Salvatori della sezione di Tivoli.

ASSISTENTE 2: Davide Lanzellotto della sezione di Roma 2.

Live Cavese-Portici: ora e luogo del match

Domenica 14 novembre alle ore 14:30 andrà di scena il match valido per la undicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Cavese-Portici. Le due squadre si affronteranno allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. Secondo la normativa vigente, per il derby campano l’impianto sportivo sarà aperto al 75% della capienza totale.

Live Cavese-Portici: come arrivano le due squadre

La Cavese si avvicina al match reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, gli aquilotti hanno vinto per 1-0 in casa contro il San Luca ed hanno pareggiato per 2-2 in trasferta contro il Licata. Il Portici, invece, si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I biancoazzurri hanno pareggiato per 1-1 contro l’Aversa Normanna ed hanno perso per 1-0 contro il Lamezia Terme.