DIRETTA LIVE Cavese-Real Aversa Serie D – Girone I

Live Cavese-Real Aversa: le formazioni ufficiali

CAVESE – Arenella; Gabrieli, Altobello, De Caro, Fissore, D’Amore, Corigliano, Romizi, Kosovan, Carbonaro, Allegretti.

Allenatore: Emanuele Troise.

REAL AVERSA – In aggiornamento

Cavese-Real Aversa: la designazione arbitrale

ARBITRO: Domenico Mallardi della sezione di Bari.

PRIMO ASSISTENTE: Marco Campanella della sezione di Agrigento.

SECONDO ASSISTENTE: Pietro Bennici della sezione di Agrigento.

Live Cavese-Real Aversa: il punto sul match

Domenica 28 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Cavese-Real Aversa. Le due compagini si sfideranno allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. L’impianto sportivo sarà aperto in capienza ridotta, come stabilito dalla normativa vigente in materia Covid.

La Cavese si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. Gli aquilotti hanno perso in trasferta contro la Gelbison per 2-1 ed hanno vinto in casa contro il Portici per 1-0. Il Real Aversa, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. I campani, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro l’FC Messina ed hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Lamezia Terme.