DIRETTA LIVE Fiorentina-Sampdoria Serie A: cronaca e risultato in tempo reale

Live Fiorentina-Sampdoria: le formazioni ufficiali

FIORENTINA – In aggiornamento

SAMPDORIA – In aggiornamento

Fiorentina-Sampdoria: i convocati

Fiorentina – Portieri: Terracciano, Cerofolini, Rosati.

Difensori: Biraghi, Igor, Frison, Quarta, Milenkovic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Duncan, Maleh, Saponara, Torreira, Benassi.

Attaccanti: Callejon, Gonzalez, Kokorin, Sottil, Vlahovic , Distefano, Kokorin.

Sampdoria – Portieri: Audero, Ravaglia, Falcone.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Dragusin, Yoshida, Bereszynski, Ferrari, Murru.

Centrocampisti: Thorsby, Silva, Verre, Askildsen, Yepes Laut, Trimboli, Candreva.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.

La designazione arbitrale

Sarà il signor Dionisi ad arbitrare la gara del pomeriggio al Franchi tra Fiorentina e Sampdoria. Il fischietto della sezione dell’Aquila sarà assistito da Lombardo e Schirru. IV uomo Volpi. Al Var ci sarà Doveri, all’Avar Colarossi. Con Dionisi la Fiorentina ha a referto un solo incontro, il 3-3 dello scorso anno a Bologna.

Live Fiorentina-Sampdoria: la presentazione del match

Martedì 30 novembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Sampdoria. Le due compagini si sfideranno allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. I viola hanno vinto per 4-3 contro il Milan ed hanno perso per 2-1 contro l’Empoli. La Sampdoria, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in stagione. I blucerchiati, infatti, hanno vinto contro la Salernitana per 2-0 e contro il Verona per 3-1.