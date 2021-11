DIRETTA LIVE Gelbison-Cavese: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Gelbison-Cavese

Live Gelbison-Cavese: le formazioni ufficiali

Formazione Gelbison: in attesa di aggiornamenti

Formazione Cavese: in attesa di aggiornamenti

La designazione arbitrale

Arbitro: Andrea Migliorini della sezione di Verona

Primo assistente: Vincenzo Abbinante della sezione di Bari

Secondo assistente: Davide Fedele della sezione di Lecce

Live Gelbison-Cavese: ora e luogo del match

Domenica 21 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie D girone I tra Gelbison-Cavese. Le due compagini si sfideranno allo Stadio comunale Giovanni Morra di Vallo della Lucania.

Non sarà una gara decisiva, visto che mancano ancora 78 punti alla fine del campionato, ma sarà una gara che dirà molto sul proseguo del campionato. La Gelbison capolista con 29 punti ancora imbattuta ospiterà la Cavese di mister Ferazzoli, terza in classifica a 24 punti.

Live Gelbison-Cavese: come arrivano le due squadre

La Gelbison si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra cilentana ha vinto contro l’Aversa Normanna per 2-0 e per 2-1 in trasferta contro il Sant’Agata. La Cavese è reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I campani, infatti, hanno pareggiato per 2-2 contro il Licata ed hanno vinto per 1-0 in casa contro il Portici.