DIRETTA LIVE Juve Stabia-Taranto Serie C – girone C

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juve Stabia-Taranto

Live Juve Stabia-Taranto: le formazioni ufficiali

JUVE STABIA – Sarri, Donati, Tonucci, Caldore, Rizzo, Davì, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Panico, Eusepi.

Allenatore: Stefano Sottili.

TARANTO – Chiorra, Marsili, Zullo, Riccardi, Pacilli, Labriola, Benassai, Civilleri, Giovinco, Italeng, Di Maria.

Allenatore: Giuseppe Laterza.

Juve Stabia-Taranto: la designazione arbitrale

Al “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia dirigerà l’esperto Davide Moriconi della sezione Aia di Roma 2.

Sarà coadiuvato dagli assistenti Pietro Lattanzi di Milano e Nicola Tinello di Rovigo. Quarto uomo: Valerio Crezzini di Siena.

Live Juve Stabia-Taranto: come arrivano le due squadre

Lunedì 29 novembre, alle ore 21:00, andrà di scena il match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone C. Le due compagini si sfideranno allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. L’impianto sportivo sarà aperto a capienza ridotta, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid.

La Juve Stabia si avvicina al match reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due giornate di campionato. Le Vespe, infatti, hanno pareggiato per 1-1 sia contro il Monterosi in casa, sia contro il Catanzaro in trasferta. Il Taranto, invece, si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I pugliesi, infatti, hanno perso 2-0 in trasferta contro il Monopoli ed hanno vinto per 3-2 in casa contro il Catania.