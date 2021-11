DIRETTA LIVE Nola-Sorrento Serie D: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Nola-Sorrento

1′ – TEMPO

Live Nola-Sorrento: le probabili formazioni

NOLA – Cappa; Togora, Lambiase, D’Orsi, De Siena, Acampora, Ruggiero, Padulano, D’Angelo, Corbisiero, Figliolia.

A disposizione: Torino, Sicignano, Idioma, Caliendo, Angeletti, Boggia, Cardone, Gaetano, Capuozzo.

Allenatore: Alfonso De Lucia.

SORRENTO – Strino, Vitiello, Molinini, Iuzzino, Ferro, Orefice, Schettino G, Morrone, Caracciolo, Esposito, Marciano.

A disposizione: Izzo, Maresca, Ferola, Gargiulo, Iaccarino, Cascone, Giordano, Gara, Schettino S.

Allenatore: Russo.

ARBITRO: Filippo Okret, Gradisca d’Isonzo

ASSISTENTE 1: Badreddine Mamouni, Tolmezzo

ASSISTENTE 2: Massimo Minniti, Merano

Live Nola-Sorrento: ora e luogo del match

Domenica 7 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie D girone H tra Nola-Sorrento. Le due compagini si sfideranno allo stadio “Sporting Club” di Nola.

Live Nola-Sorrento: come arrivano le due squadre

Il Nola si avvicina al derby campano reduce da una vittoria e un pareggio nelle ultime due giornate di campionato. I bianconeri, infatti, hanno vinto per 2-1 in casa contro il Brindisi ed hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Francavilla. Il Sorrento, invece, si avvicina alla sfida reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Molfetta ed hanno vinto per 3-1 in casa contro il San Giorgio.