DIRETTA LIVE Trapani-FC Messina Coppa Italia Serie D: cronaca e risultato

Clicca qui per aggiornare la diretta live Trapani-FC Messina

Live Trapani-FC Messina: le formazioni ufficiali

TRAPANI – In attesa di aggiornamenti

FC MESSINA – In attesa di aggiornamenti

Live Trapani-FC Messina: i convocati

TRAPANI – Portieri: Recchia, Di Maggio. Difensori: Munoz, Pagliarulo, Maltese, Baiata, Barbara A., Barbara F., Galfano. Centrocampisti: Buffa, Olivera, Meti, Sami, Santarpia. Attaccanti: Gatto, Musso, De Felice, Vitale, Tedesco, Pipitone.

FC MESSINA – Portieri: Cuomo, Selmi. Difensori: Castiglia, Gioia, Samb, Giuffrida, Landi, Mbengue, Valente, Cuenca. Centrocampisti: Carrozzino, Iurato, Perez, Buonocore, Tosolini. Attaccanti: Licciardello, Ciccone, Godano.

La designazione arbitrale

ARBITRO: Mattia Nigro della sezione AIA di Prato

ASSISTENTI: Domenico Russo di Torre Annunziata ed Antonio Aletta di Avellino.

Live Trapani-FC Messina: ora e luogo del match

Mercoledì 24 novembre, alle ore 14:30, andrà di scena il match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie D tra Trapani-FC Messina. Le due compagini si sfideranno allo stadio Provinciale di Trapani.

I padroni di casa si avvicinano al match reduci da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali. Il Trapani, infatti, ha pareggiato per 0-0 in casa contro l’Acireale ed hanno perso in trasferta per 1-0 contro il Castrovillari. L’FC Messina, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due gare di Serie D. I siciliani, infatti, hanno perso per 2-1 in trasferta contro l’Aversa Normanna ed hanno perso in casa per 1-0 contro il Santa Maria Cilento.