DOVE VEDERE JUVENTUS-ATALANTA – SERIE A –

Archiviata la Champions League, si torna in campionato, Juventus-Atalanta si sfidano per la 14esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium si gioca sabato 27 novembre 2021 alle ore 18.

La Juventus sembra aver ritrovato fiducia e intensità nel proprio gioco. I bianconeri arrivano da una grandiosa vittoria all’Olimpico dove hanno battuto la Lazio. In classifica la Vecchia Signora ha ripreso quota e alloggiano in ottava posizione con 21 punti. Allegri dovrà fare i conti ancora con qualche assente di troppo, ma proverà ad affrontare gli uomini di Gasperini alla meglio.

L’Atalanta arriva da un rocambolesco 3-3 in Champions League, acciuffato in extremis, tenendo ancora aperta la possibilità di raggiungere gli ottavi. In campionato i nerazzurri nell’ultima sfida hanno battuto lo Spezia per 5-2. L’Atalanta è quarta con 25 punti.

Dove vedere Juventus-Atalanta, streaming e diretta Tv

La sfida all’Allianz Stadium di sabato 27 novembre 2021 ore 18 verrà trasmessa in diretta da DAZN. (Clicca qui per abbonarti a DAZN). Per poter seguire la partita in diretta sarà necessario scaricare l’app su una moderna smart tv oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure tramite Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Sempre attraverso DAZN sarà possibile seguire la diretta streaming della partita, scaricando l’app su smartphone e tablet o semplicemente accedendo al portale tramite pc o notebook.