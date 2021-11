Dove vedere Lazio-Juventus: streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE LAZIO-JUVENTUS – SERIE A –

All’Olimpico di Roma si sfidano Lazio-Juventus, match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per sabato 20 novembre 2021 alle ore 18, arbitraggio affidato a Di Bello.

La Lazio, nonostante le difficoltà, mantiene bene la corsa tra le prime squadre di Serie A. Al momento i biancocelesti occupano la quinta posizione con 21 punti, ottenuti con 6 vittorie e 3 pareggi. La formazione di Sarri ha perso 3 gare. Contro la Juventus i laziali vorranno affermarsi, e continuare una striscia positiva di risultati e soprattutto di non perdere quota in classifica.

La Juventus vola in Europa, ma arranca in Serie A, dopo una serie di risultati negativi (Verona, Sassuolo) i bianconeri, in seguito ad un “ritiro forzato” hanno tirato fuori un po’ di orgoglio. Allegri proverà a spingere la propria formazione ad un successo contro la Lazio, anche per dimostrare la crescita del proprio organico nelle ultime settimane. I bianconeri sono in ottava posizione con 18 punti, mai così male, con ben 4 sconfitte rimediate e 3 pareggi.

Dove vedere Lazio-Juventus

Il match dell’Olimpico verrà trasmesso in diretta da DAZN (clicca qui per abbonarti). Sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app, oppure collegando il televisore di casa ad un TIMVISION BOX, ad una console PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), o a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Anche per la diretta streaming sarà un lavoro di DAZN e quindi tutti gli abbonati potranno seguire la gara attraverso dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando l’apposita app compatibile con iOS ed Android, o attraverso pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.