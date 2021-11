Dove vedere Roma-Bodo/Glimt, streaming e diretta Tv

DOVE VEDERE ROMA-BODO/GLIMT – CONFERENCE L. –

La Roma ospiterà il Bodo/Glimt, squadra che ha rifilato un 6-1 alla gara di andata. Il match, valido per la fase a gironi della Conference League, Gruppo C, si giocherà giovedì 4 novembre all’Olimpico di Roma. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21.

La Roma arriva da una brutta sconfitta in campionato: 2-1 dal Milan e classifica non gradevole per i giallorossi che rallentano sulla corsa scudetto. In Conference League la formazione di Mourinho guidava il Gruppo C, ma la sconfitta di due settimane fa ha messo in bilico anche questo. Attualmente la Roma è in seconda posizione con 6 punti, il Bogo/Glimt in prima posizione con un punto in più. Lorya, squadra al terzo posto, ha 3 punti; chiude la classifica a zero punti il CSKA Sofia.

Il Bodo/Glimt procede a vele spiegate nella nuova competizione della Uefa, tant’è che, battuta storicamente la Roma (6-1), i norvegesi si sono piazzati al primo posto in classifica. Non sarà semplice affrontare i giallorossi a Roma, la formazione di Mourinho proverà a vincere e mettere la qualificazione al turno successivo in tasca. I ragazzi di Knutsen non hanno intenzione di svegliarsi dal sogno, e proveranno a continuare a scrivere la loro storia nel calcio.

Dove vedere Roma-Bodo/Glimt

Il match all’Olimpico, previsto per giovedì 4 novembre 2021 ore 21 sarà trasmesso per l’occasione anche in chiaro, prima volta in questa stagione per la Roma. La partita sarà visibile su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 della piattaforma Sky.

La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming anche su Sky Sport. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 della piattaforma Sky su satellite e fibra ottica), sul canale 253 del decoder Sky e sul canale 484 del digitale terrestre. Inoltre anche sul NOW, su Sky Go e su DAZN.