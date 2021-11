Dybala, gol dei record: supera Platini ed esulta come Le Roy dopo il gol

All’Allianz Stadium si sta giocando la quarta gara della fase a gironi della Champions League tra Juventus-Zenit. Siamo all’11’ minuto del primo tempo quando la Joya segna il gol del vantaggio. Grande esultanza per Dybala, gol dei record per lui.

Dybala, gol dei record: supera Platini

Paulo Dybala in gran forma in questo primo tempo contro i russi, mette in rete un gran gol, poi esulta e lo fa in modo particolare. C’è un motivo. La rete di Dybala vale all’argentino il sorpasso a Platini nella classifica dei migliori marcatori della storia della Juve (105 a 104) raggiungendo bomber Charles. L’argentino, proprio per omaggiare il leggendario Le Roi, dopo il gol ha esultato come lui adagiandosi sul campo e tenendosi la testa con la mano.

Non solo Platini, il gol segnato per Paulo vale anche un altro record: raggiunge Inzaghi a quota 17 gol in Champions League con la maglia bianconera.

Il match a Torino di questa sera è una gara importante, con un pareggio i bianconeri potrebbero mettere il sigillo sul passaggio di turno, raggiungendo così gli ottavi di finali con ben due turni di anticipo. La Juve al momento è prima in classifica con 9 punti, la formazione di Max Allegri ha vinto tutte le partite giocate quest’anno. Un bel ruolino per i piemontesi.