JUVENTUS-ZENIT, FORMAZIONI UFFICIALI

All’Allianz Stadium si sfidano Juventus-Zenit per la quarta gara della fase a giorni della Champions League 2021/22. La gara, con fischio d’inizio il 2 novembre 2021 ore 21, avrà come arbitro di gara è lo spagnolo Hernandez.

La Juventus, alla ricerca della propria identità in questa fase della stagione, ospita i russi contro i quali ha i precedenti dalla propria parte. La formazione di Allegri ha racimolato 9 punti su 9, vincendo tutte le gare precedenti. Questa sera all’Allianz basterebbe un pareggio per mettere in tasca la qualificazione agli ottavi.

Lo Zenit è una squadra ben organizzata, sa mettere in difficoltà quando vuole. Contro la Juventus non sarà semplice, almeno sulla carta, ma i bianconeri stanno vivendo un periodo di crisi e i russi potrebbero approfittarne e cogliere i punti deboli per provare a sbancare lo stadio di Torino. Intanto la formazione di Sergej Semak ha soltanto tre punti accumulati in tre gare giocate. La qualificazione agli ottavi è in difficoltà.

Juventus-Zenit, formazioni ufficiali

Da poco sono state diramate le formazioni ufficiali, dei 22 giocatori che scenderanno in campo alle ore 21.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata. All. Allegri

ZENIT (5-4-1): Kritsyuk; Sutormin, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Karavaev; Mostovoy, Barrios, Wendel, Claudinho; Azmoun. All. Semak