Empoli-Fiorentina: quella volta che….l’esordiente Ekstroem infila la Viola

La prima sfida in serie A tra Empoli e Fiorentina risale alla stagione 1986-87 e precisamente al 30 novembre del 1986. La squadra di casa è guidata da Gaetano Salvemini ed approda per la prima volta nella massima serie, subentrando al Vicenza, a cui viene annullata la promozione per lo scandalo del Totonero. E’ una squadra di giovani operai, quella azzurra, che annovera elementi validi come il portiere Drago, i difensori Lucci, Brambati e Vertova, i centrocampisti (e futuri allenatori) Eusebio Di Francesco e Walter Mazzarri, oltre a Marco Osio. In avanti, Francesco Baiano e il neo acquisto svedese Johnny Ekstroem, primo straniero della storia della società, all’esordio proprio nel derby toscano. La squadra di Salvemini è reduce dal pesante ko (4-0) subito a Napoli ed occupa la quattordicesima posizione in classifica a quota 6: nelle prime cinque uscite casalinghe, solo due successi per l’Empoli, che è in piena zona retrocessione (dalla serie A ne scendono tre).

Non se la passa molto meglio la Fiorentina, che ha solamente tre punti in più dell’Empoli: la squadra viola è guidata da Eugenio Bersellini ed annovera nelle sue fila ben tre campioni del mondo: Antognoni (infortunato), Gentile e Oriali. In porta il giovane Landucci, poi i difensori Pin e Galbiati, il giovane promettente Onorati e la punta Monelli, ancora però a secco. I viola sono reduci dalla vittoria per 2-1 con la Roma, che ha spezzato un digiuno di vittorie interne che durava da ben due mesi, dal 21 settembre del 1986.

A vincere il derby è l’Empoli: al 43′, galoppata di Baiano (futuro viola: indosserà la maglia gigliata dal 1992 al 1997) serve in profondità Ekstroem che fredda Landucci, uscito un po’ precipitosamente, con un bel diagonale. L’Empoli sale così a 8, uscendo temporaneamente dalla zona calda. La Fiorentina rimane a 9. A fine anno la squadra di Salvemini riuscirà a salvarsi, finendo il campionato a quota 23, con un solo punto in più della prima retrocessa: il Brescia a 22, (di seguito Atalanta a quota 21 ed Udinese, penalizzato di nove punti, a quota 15).

Tabellino della gara

Empoli-Fiorentina 1-0 (1-0)

Empoli: Drago, Vertova, Gelain, Della Scala, Lucci, Salvadori, Cotroneo,

Urbano, Ekstroem, Della Monica (82′ Calonaci), Baiano (84’Mazzarri).

A disposizione: Calattini, Brambati, Osio.

Allenatore: Salvemini

Fiorentina: Landucci, Gentile, Contratto (54′ Rocchigiani), Oriali, Pin,

Galbiati, Berti, Battistini, Di Chiara, Onorati, Monelli.

A disposizione: Conti, Maldera, Gelsi, Sereni

Allenatore: Bersellini

Arbitro: Agnolin di Bassano del Grappa

Marcatore: Ekstroem al 43′